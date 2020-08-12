Миллионы добежали. ВФЛА при поддержке Минспорта погасила долг перед World Athletics

МОСКВА, 12 августа. /ТАСС/. Всероссийская федерация легкой атлетики (ВФЛА) при финансовой поддержке Министерства спорта РФ сумела, не дожидаясь крайнего срока, выплатить Международной ассоциации легкоатлетических федераций (World Athletics) все имеющиеся перед ней задолженности. Выполнено первое условие для возобновления выступлений российских легкоатлетов на международных стартах в нейтральном статусе.

"Сегодня ВФЛА в полном объеме оплатила в пользу World Athletics денежные средства в размере 6,3 млн долларов США, из которых 5 млн - штраф и 1,3 млн - компенсация затрат, - сказал ТАСС президент ВФЛА Евгений Юрченко. - Тем самым федерация полностью выполнила решение совета World Athletics от 12 марта 2020 года. Исполнение обязательств в таком существенном объеме было бы невозможно без главенствующей роли Министерства спорта РФ. Особо хотелось бы поблагодарить лично министра Олега Васильевича Матыцина и членов его слаженной высокопрофессиональной команды, уверены, что сегодняшнее знаковое событие станет основой для сближения позиций с World Athletics в интересах всех российских спортсменов". Штраф за причастность к фальсификации документов по делу легкоатлета Данила Лысенко был наложен на ВФЛА 12 марта. Российская сторона должна была выплатить $5 млн до 1 июля, но не сумела сделать этого в срок. Помимо этого, ВФЛА должна была возместить международной федерации затраты в размере $1,31 млн. 30 июля в ответ на письмо министра спорта Матыцина, который гарантировал выплату всех денег в срок до 15 августа, совет World Athletics решил не рекомендовать конгрессу организации лишать ВФЛА членства и вернуться к этому вопросу во второй половине августа только в случае невыполнения обязательств.

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В первой половине дня 12 августа Министерство спорта РФ объявило о выделении ВФЛА требуемой международной федерацией суммы денег. "Принимая во внимание кризисную ситуацию, сложившуюся в российской легкой атлетике, Министерство спорта Российской Федерации приняло беспрецедентное решение о выделении Всероссийской федерации легкой атлетики единовременной субсидии на развитие вида спорта, в том числе на погашение долга перед World Athletics, - говорится в сообщении пресс-службы Минспорта РФ. - Одним из приоритетов деятельности Министерства спорта России является развитие легкой атлетики в стране (спорт высших достижений и массовый спорт), подготовка спортивного резерва, защита интересов российских спортсменов, восстановление права российских атлетов участвовать в международных соревнованиях, возобновление полноправного членства ВФЛА в World Athletics". Пресс-служба World Athletics, в свою очередь, подтвердила ТАСС получение требуемой суммы. "Первое из условий, установленных рабочей группой, было выполнено в полном объеме", - сообщили в организации. Теперь комиссия по восстановлению до 31 августа должна отправить в международную федерацию обновленную дорожную карту, содержащую подробную информацию об усилении антидопинговой деятельности. После того как рабочая группа World Athletics рассмотрит и одобрит этот документ (крайний срок - 30 сентября), условия, обозначенные 30 июля международной федерацией, будут считаться реализованными, а российские легкоатлеты получат возможность выступать на международных стартах под нейтральным флагом. Радость и сомнения Личный тренер чемпиона мира 2015 года в беге на 110 метров с барьерами Сергея Шубенкова Сергей Клевцов в беседе с ТАСС не стал скрывать, что его настроение улучшилось после того, как он узнал о погашении задолженности перед World Athletics.