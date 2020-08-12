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Футбол в России

"Торпедо" и "Акрон" сыграли вничью в матче третьего тура ФНЛ

Встреча завершилась со счетом 1:1

МОСКВА, 12 августа. /ТАСС/. Столичное "Торпедо" на своем поле сыграло вничью с тольяттинским "Акроном" в матче третьего тура первенства Олимп - Футбольной национальной лиги (ФНЛ). Встреча завершилась со счетом 1:1.

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У хозяев мяч забил Константин Кертанов (72-я минута). В составе гостей отличился Артур Газданов (86).

"Торпедо" после трех матчей занимает 19-е место в турнирной таблице, набрав два очка. "Акрон" идет на 11-й строчке, в активе клуба четыре очка. В следующем туре столичная команда 16 августа на выезде сыграет с "Краснодаром-2", а клуб из Тольятти в этот же день встретится с московским "Спартаком-2".

Результаты других матчей игрового дня

  • "Оренбург" - "Алания" (Владикавказ) - 2:0;
  • "Волгарь" (Астрахань) - "Велес" (Москва) - 1:2;
  • "Динамо" (Брянск) - "Нижний Новгород" - 1:0;
  • "Крылья Советов" (Самара) - "СКА-Хабаровск" - 2:0;
  • "Нефтехимик" (Нижнекамск) - "Енисей" (Красноярск) - 2:0;
  • "Текстильщик" (Иваново) - "Чайка" (Ростовская область) - 1:1;
  • "Шинник" (Ярославль) - "Краснодар-2" - 0:0;
  • "Факел" (Воронеж) - "Балтика" (Калининград) - 0:1.
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