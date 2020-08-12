"Торпедо" и "Акрон" сыграли вничью в матче третьего тура ФНЛ

У хозяев мяч забил Константин Кертанов (72-я минута). В составе гостей отличился Артур Газданов (86).

"Торпедо" после трех матчей занимает 19-е место в турнирной таблице, набрав два очка. "Акрон" идет на 11-й строчке, в активе клуба четыре очка. В следующем туре столичная команда 16 августа на выезде сыграет с "Краснодаром-2", а клуб из Тольятти в этот же день встретится с московским "Спартаком-2".

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