"Торпедо" и "Акрон" сыграли вничью в матче третьего тура ФНЛ

МОСКВА, 12 августа. /ТАСС/. Столичное "Торпедо" на своем поле сыграло вничью с тольяттинским "Акроном" в матче третьего тура первенства Олимп - Футбольной национальной лиги (ФНЛ). Встреча завершилась со счетом 1:1.
У хозяев мяч забил Константин Кертанов (72-я минута). В составе гостей отличился Артур Газданов (86).
"Торпедо" после трех матчей занимает 19-е место в турнирной таблице, набрав два очка. "Акрон" идет на 11-й строчке, в активе клуба четыре очка. В следующем туре столичная команда 16 августа на выезде сыграет с "Краснодаром-2", а клуб из Тольятти в этот же день встретится с московским "Спартаком-2".
Результаты других матчей игрового дня
- "Оренбург" - "Алания" (Владикавказ) - 2:0;
- "Волгарь" (Астрахань) - "Велес" (Москва) - 1:2;
- "Динамо" (Брянск) - "Нижний Новгород" - 1:0;
- "Крылья Советов" (Самара) - "СКА-Хабаровск" - 2:0;
- "Нефтехимик" (Нижнекамск) - "Енисей" (Красноярск) - 2:0;
- "Текстильщик" (Иваново) - "Чайка" (Ростовская область) - 1:1;
- "Шинник" (Ярославль) - "Краснодар-2" - 0:0;
- "Факел" (Воронеж) - "Балтика" (Калининград) - 0:1.