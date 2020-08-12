Карлсен и Накамура определят победителя гранд-финала шахматного онлайн-тура

ТАСС, 12 августа. Чемпион мира по шахматам норвежец Магнус Карлсен обыграл представителя Китая Дин Лижэня в четвертом матче полуфинальной серии гранд-финала организованного им же шахматного тура и вышел в финал.

Матчи турнира состоят из четырех партий в быстрые шахматы, при равном счете проводятся две партии в блиц. Если победитель не выявлен в блице, шахматисты играют армагеддон. Для выхода в финал нужно победить в трех матчах.

Перед четвертым матчем норвежец лидировал со счетом 2-1. В среду в первых двух партиях шахматисты обменялись победами, потом трижды подряд сыграли вничью, а в последней партии в блиц сильнее оказался норвежец. Таким образом, Карлсен стал победителем в серии до трех побед (3-1). Его соперником по финалу станет Хикару Накамура из США, который днем ранее переиграл россиянина Даниила Дубова (3-0).

В гранд-финал вышли четыре гроссмейстера, показавшие наилучшие результаты по итогам четырех онлайн-турниров. Карлсен выступает на правах победителя трех турниров, еще один выиграл Дубов. Дин Лижэнь и Накамура показали наилучшие результаты среди остальных шахматистов.

Финал пройдет 14-20 августа, победителем станет шахматист, первым выигравший четыре матча. Призовой фонд составляет $300 тыс. Суммарный призовой фонд тура - $1 млн.