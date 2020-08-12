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НХЛ

"Бостон" во втором овертайме обыграл "Каролину" в матче 1/8 финала плей-офф НХЛ

Андрей Свечников очков не набрал

ТАСС, 12 августа. "Бостон" обыграл "Каролину" со счетом 4:3 в первом матче первого раунда плей-офф Национальной хоккейной лиги (НХЛ). Встреча в Торонто завершилась во втором овертайме.

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В составе победителей шайбы забросили Давид Пастрняк (18-я минута), Чарли Койл (25), Давид Крейчи (41) и Патрис Бержерон (82). У проигравших отличились Джоэл Эдмундсон (14), Брок Макгинн (25) и Хейден Флёри (50). Российский нападающий "Каролины" Андрей Свечников провел на льду 21 минуту 44 секунды и не сумел отметиться результативными действиями.

"Бостон" повел в серии до четырех побед со счетом 1-0. Матч должен был состояться днем ранее, но был перенесен, так как встреча между "Тампой" и "Коламбусом" завершилась в пятом овертайме. Вторая игра серии состоится 14 августа (начало - 03:00 мск).

Сезон НХЛ возобновился 1 августа, все матчи плей-офф проходят без зрителей на двух аренах: команды Западной конференции играют в Эдмонтоне, Восточной - в Торонто, финальная серия Кубка Стэнли состоится в Эдмонтоне.

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