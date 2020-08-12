Зараженным коронавирусом футболистом "Барселоны" оказался Тодибо

ТАСС, 12 августа. Футболист испанской "Барселоны" Жан-Клер Тодибо заявил, что заразился коронавирусной инфекцией. Об этом сообщает "Газета.Ru" со ссылкой на Twitter спортсмена.

"Бавария" и "Барселона" сыграют друг с другом в 1/4 финала ЛЧ

Битва грандов в Лиссабоне. "Бавария" и "Барселона" сыграют друг с другом в 1/4 финала ЛЧ

Ранее в среду пресс-служба "Барселоны" сообщила, что коронавирус был выявлен у одного из девяти футболистов молодежной команды, которые начали подготовку к следующему сезону. Имя зараженного игрока не указывалось.

"У меня положительный результат теста на коронавирус, у меня нет симптомов, и я чувствую себя хорошо. Я очень хочу вернуться к тренировкам, но должен оставаться дома, пока вирус не исчезнет" - написал 20-летний Тодибо.

"Барселона" 14 августа встретится с мюнхенской "Баварией" в четвертьфинале Лиги чемпионов. Матч состоится в Лиссабоне.