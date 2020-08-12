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Влияние коронавируса на спорт

Зараженным коронавирусом футболистом "Барселоны" оказался Тодибо

По словам игрока, у него нет проблем с самочувствием
Жан-Клер Тодибо EPA-EFE/Alejandro Garcia
Описание
Жан-Клер Тодибо
© EPA-EFE/Alejandro Garcia

ТАСС, 12 августа. Футболист испанской "Барселоны" Жан-Клер Тодибо заявил, что заразился коронавирусной инфекцией. Об этом сообщает "Газета.Ru" со ссылкой на Twitter спортсмена.

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Ранее в среду пресс-служба "Барселоны" сообщила, что коронавирус был выявлен у одного из девяти футболистов молодежной команды, которые начали подготовку к следующему сезону. Имя зараженного игрока не указывалось.

"У меня положительный результат теста на коронавирус, у меня нет симптомов, и я чувствую себя хорошо. Я очень хочу вернуться к тренировкам, но должен оставаться дома, пока вирус не исчезнет" - написал 20-летний Тодибо.

"Барселона" 14 августа встретится с мюнхенской "Баварией" в четвертьфинале Лиги чемпионов. Матч состоится в Лиссабоне.

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Влияние коронавируса на спорт
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