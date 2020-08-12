Игнашевич считает, что "Торпедо" справедливо занимает такую низкую позицию в ФНЛ

МОСКВА, 12 августа. /ТАСС/. "Торпедо" заслужило результаты, которых команда добилась в первых трех турах Олимп - Футбольной национальной лиги (ФНЛ). Такое мнение ТАСС высказал главный тренер Сергей Игнашевич.

В среду "Торпедо" дома сыграло вничью в матче третьего тура с тольяттинским "Акроном" (1:1), упустив победу в конце встречи. В первом туре москвичи проиграли в Ярославле "Шиннику", во втором - сыграли вничью со "Спартаком-2".

"Настойчивые и упертые футболисты вознаграждаются за свою работу, а тряпочных футбол наказывает, - сказал он. - Для победы не хватило мастерства. Когда количество ударов большое, а в створ - маленькое, только о нем можно говорить".

"Торпедо" после трех матчей занимает 19-е место в турнирной таблице, набрав 2 очка. В следующем туре столичная команда 16 августа на выезде сыграет с "Краснодаром-2".