ПСЖ вырвал победу у "Аталанты" и впервые за 25 лет вышел в полуфинал Лиги чемпионов

ТАСС, 12 августа. Французский "Пари Сен-Жермен" победил итальянскую "Аталанту" со счетом 2:1 в четвертьфинальном матче Лиги чемпионов.
В составе победителей голы забили Маркиньос (90-я минута) и Эрик Шупо-Мотинг (90+3). У проигравших отличился Марио Пашалич (27). В сезоне-2017/18 он выступал на правах аренды за московский "Спартак". На 79-й минуте голкипер ПСЖ Кейлор Навас был заменен из-за повреждения, место в воротах французской команды занял Серхио Рико.
ПСЖ стал первым полуфиналистом Лиги чемпионов, в других четвертьфинальных матчах позднее сыграют германский "Лейпциг" и испанский "Атлетико", испанская "Барселона" и германская "Бавария", а также английский "Манчестер Сити" и французский "Лион". Соперником подопечных Томаса Тухеля в полуфинале станет победитель встречи "Лейпциг" - "Атлетико".
ПСЖ впервые победил итальянскую команду в матчах Лиги чемпионов, ранее парижане дважды проигрывали и четыре раза играли вничью. Французский клуб повторил свое лучшее достижение в турнире, в сезоне-1994/95 они вышли в полуфинал, где по итогам двух матчей сильнее оказался итальянский "Милан".
"Аталанта" проводила дебютный сезон в Лиге чемпионов. В прошлом сезоне команда заняла третье место в чемпионате Италии и получила прямую путевку в групповой этап главного еврокубкового турнира. "Аталанта" стала первым дебютантом турнира, который дошел до четвертьфинала Лиги чемпионов с сезона-2016/17, тогда в 1/4 финала вышел английский "Лестер", из итальянских команд в предыдущий раз подобного добился "Лацио" в сезоне-1999/00.
Лига чемпионов была приостановлена в марте из-за пандемии коронавируса. Начиная с четвертьфинала все матчи турнира проходят без зрителей в Лиссабоне, противостояния будут состоять из одной встречи. Игры проходят без зрителей. Финальный матч турнира пройдет 23 августа.