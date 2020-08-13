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Лига чемпионов

Тренер ПСЖ Тухель признал, что клуб вышел в полуфинал Лиги чемпионов не без удачи

Французская команда в четвертьфинале обыграла "Аталанту", забив два гола в концовке матча
Главный тренер ПСЖ Томас Тухель EPA-EFE/David Ramos
Описание
Главный тренер ПСЖ Томас Тухель
© EPA-EFE/David Ramos

ТАСС, 13 августа. Французский футбольный клуб "Пари Сен-Жермен" обыграл итальянскую "Аталанту" в четвертьфинале Лиги чемпионов не без удачи. Об этом рассказал главный тренер парижского клуба Томас Тухель, комментарий которого приводит пресс-служба Союза европейских футбольных ассоциаций (УЕФА).

ПСЖ победил "Аталанту" со счетом 2:1, оба мяча парижане забили в концовке встречи. В полуфинале, который пройдет 18 августа, ПСЖ сыграет с победителем пары "Лейпциг" (Германия) - "Атлетико" (Испания).

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"Было очень сложно подготовить команду, без матчей у нас не было игрового ритма, - сказал Тухель. - Но в последние дни я видел исключительные командные усилия, целеустремленность, энтузиазм, качество тренировок и сплоченность. Для меня это заслуженная победа, но если забиваешь так поздно, то и без удачи не обошлось. Я первый, кто признает, что здесь нужна удача".

"Мы очень счастливы. Люди со стороны не понимают, насколько сложно достичь этих целей, пусть это кажется легким с такой хорошей командой. Это очень большой шаг для всех нас", - добавил главный тренер ПСЖ.

Незадолго до матча с "Аталантой" Тухель сломал ногу на тренировке. "Представьте, как бы я праздновал, будь у меня две [здоровые] ноги. Может, сегодня вы бы увидели мой забег на 40 метров. Сегодня день рождения клуба - ему 50 лет, и мы этот юбилей точно не забудем", - заключил Тухель.

Лига чемпионов была приостановлена в марте из-за пандемии коронавируса. Начиная с четвертьфинала все матчи турнира проходят без зрителей в Лиссабоне, противостояния будут состоять из одной встречи. Игры проходят без зрителей. Финальный матч турнира пройдет 23 августа.

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