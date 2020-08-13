Тренер "Аталанты" Гасперини считает, что команда потрясающе выступила в Лиге чемпионов

ТАСС, 13 августа. Итальянский футбольный клуб "Аталанта" провел потрясающую кампанию в Лиге чемпионов, несмотря на поражение от французского ПСЖ в четвертьфинале турнира. Такое мнение высказал главный тренер команды Джан Пьеро Гасперини, комментарий которого приводит портал Football Italia .

ПСЖ вырвал победу у "Аталанты" и впервые за 25 лет вышел в полуфинал Лиги чемпионов

"Обидно, мы были близки к цели и думали, что сможем ее достичь, - сказал Гасперини. - Мы провели потрясающую кампанию в Лиге чемпионов, постоянно прибавляя в матчах с лучшими командами Европы. Благодарен команде за то, что она сделала в этом сезоне".

"У них (ПСЖ - прим. ТАСС) одни из лучших игроков мира - [Киллиан] Мбаппе и Неймар, которые в перевернули игру в концовке, - продолжил тренер. - Мы могли пропустить и раньше, возможно, так было бы лучше, ведь пропускать на последних минутах гораздо обиднее. Мы сделали все возможное после длинного и изматывающего цикла матчей, поэтому могу лишь сказать ребятам спасибо".

На групповом этапе "Аталанта" заняла второе место в группе с английским "Манчестер Сити", украинским "Шахтером" и хорватским "Динамо" (Загреб).