НХЛ оштрафовала тренера "Каролины" Бриндамора на $25 тыс. за критику судейства

ТАСС, 13 августа. Главный тренер клуба Национальной хоккейной лиги (НХЛ) "Каролина" Род Бриндамор оштрафован на $25 тыс. за высказывания после первого матча серии 1/8 финала Кубка Стэнли с "Бостоном". Об этом сообщает пресс-служба НХЛ.

"Каролина" проиграла "Бостону" во втором овертайме со счетом 3:4. Недовольство Бриндамора вызвала вторая шайба "Бостона", которую, по его мнению, не стоило засчитывать. Тренер назвал действия судей в том эпизоде бредом и заявил, что лига выглядит посмешищем в таких эпизодах.