В Бурятии до конца построят 36 объектов для занятий спортом

УЛАН-УДЭ, 13 августа. /ТАСС/. Тридцать шесть спортивных объектов будет построено в Бурятии до конца 2020 года по нацпроекту "Демография". Об этом ТАСС сообщили в пресс-службе республиканского министерства спорта.

"В 2020 году запланированы средства на строительство 36 объектов спорта - около 1,4 млрд рублей из федерального бюджета по федеральному проекту "Спорт - норма жизни" нацпроекта "Демография", - сообщили в министерстве. - На эти средства до конца года будет завершено строительство регионального центра по стрельбе из лука, возведение семи стадионов и 25 спортплощадок в разных районах республики, а также спорткомплекса в селе Кабанск, боксерского зала в селе Хоринск и спортивной юрты в селе Сотниково".

В спорткомплексе в форме юрты будут тренироваться боксеры и борцы: борьба - популярный вид спорта в республике. В Бурятии уже есть практика возведения спортивных площадок в юртах, методом народной стройки такие клубы для борцов построены в нескольких селах. На достройку некоторых и оснащение инвентарем были направлены средства единой дальневосточной субсидии, выделенной Бурятии из федерального бюджета.

Также по проекту "Спорт - норма жизни" в 2020 году запланирована поставка спортивного оборудования, в том числе 18 спортивным школам олимпийского резерва на общую сумму около 50 млн рублей.

"Благодаря такой поддержке в регионе появляется больше возможностей для развития массового спорта и спорта высших достижений", - отметили в Минспорте Бурятии.

Нацпроект "Демография" реализуется по инициативе президента РФ Владимира Путина. Проект, рассчитанный на 2019-2024 годы, включает в себя пять федеральных проектов: "Финансовая поддержка семей при рождении детей", "Содействие занятости женщин", "Старшее поколение", "Укрепление общественного здоровья", "Спорт - норма жизни". Общий бюджет составит 3,1 трлн рублей.