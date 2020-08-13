"Ванкувер" обыграл "Сент-Луис" в матче первого раунда плей-офф НХЛ

В составе победителей шайбы забросили Бо Хорват (5-я и 49-я минуты), Элиас Петтерссон (29), Трой Стечер (46) и Джей Ти Миллер (60). У проигравших отличились Давид Перрон (17) и Джейден Шварц (30). Российский форвард "Сент-Луиса" Владимир Тарасенко очков не набрал.

ТАСС, 13 августа. "Ванкувер" обыграл "Сент-Луис" со счетом 5:2 в первом матче первого раунда плей-офф Национальной хоккейной лиги (НХЛ).

"Ванкувер" повел в серии до четырех побед со счетом 1-0. Вторая встреча серии состоится в ночь на субботу.

Сезон НХЛ возобновился 1 августа, все матчи плей-офф проходят без зрителей на двух аренах: команды Западной конференции играют в Эдмонтоне, а команды Восточной конференции - в Торонто, финальная серия Кубка Стэнли состоится в Эдмонтоне.