СМИ: Арсен Венгер отказался возглавить "Барселону"

ТАСС, 13 августа. Французский тренер Арсен Венгер ответил отказом на предложение руководства испанского футбольного клуба "Барселона" возглавить команду. Об этом сообщает французский портал Le10sport.

Венгер возглавлял английский "Арсенал" с 1996 по 2018 год. Под его руководством команда провела 1218 матчей во всех турнирах, одержав 703 победы, 263 раза сыграв вничью и потерпев 252 поражения. Вместе с лондонским клубом Венгер трижды выиграл чемпионат Англии и по семь раз - Кубок и Суперкубок Англии. Также клуб впервые дошел до финала Лиги чемпионов (2006). Из клубов ведущих чемпионатов он также возглавлял французский "Нанси" и "Монако", который привел к победе в чемпионате Франции и завоеванию Кубка Франции.

"Барселона" заняла второе место в прошедшем чемпионате Испании. Сезон-2019/20 в качестве главного тренера каталонцев завершает Кике Сетьен, возглавивший команду в январе 2020 года. Ранее сообщалось, что клуб может возглавит бывший капитан Хави.

В пятницу "Барселона" проведет четвертьфинальный матч Лиги чемпионов с "Баварией".