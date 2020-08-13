Клуб ПФЛ "Зенит-Ижевск" ушел на карантин до 20 августа

ИЖЕВСК, 13 августа. /ТАСС/. Команда Профессиональной футбольной лиги (ПФЛ) "Зенит-Ижевск" ушла на карантин до 20 августа включительно, игра со второй командой "Крыльев Советов" 15 августа не состоится и будет отменена, либо перенесена. Об этом ТАСС сообщили в четверг в Министерстве спорта Удмуртии.

"Команда официально ушла на карантин до 20 августа включительно. Матч в Самаре 15 августа не состоится", - сообщили в министерстве, уточнив, что в четверг комиссия примет решение о переносе матча на другую дату, либо об отмене поединка.

"По матчу с "Камазом" комиссия также сегодня примет решение", - уточнила собеседница.

Ранее ТАСС сообщал, что матч четвертой группы ПФЛ между ижевским клубом и "Камазом" (Набережные Челны) отменили из-за сомнительных результатов тестов на коронавирус у группы игроков удмуртской команды. Матч должен был состояться 12 августа.