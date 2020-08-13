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Формула-1

Переболевший коронавирусом пилот "Формулы-1" Перес вернется за руль на Гран-при Испании

Гонщик пропустил два этапа в Великобритании
Серхио Перес FIA Pool via AP
Описание
Серхио Перес
© FIA Pool via AP

ТАСС, 13 августа. Переболевший коронавирусом мексиканский пилот "Рейсинг Пойнт" Серхио Перес примет участие в Гран-при Испании чемпионата мира в классе машин "Формула-1". Об этом сообщает пресс-служба команды.

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30 июля тест Переса показал положительный результат. Из-за заражения коронавирусом гонщик пропустил два этапа в Великобритании, его заменял немец Нико Хюлькенберг.

Перес - единственный гонщик "Формулы-1", заразившийся коронавирусной инфекцией после старта сезона. Мексиканец занимает восьмое место в общем зачете, набрав 22 очка.

Гран-при Испании пройдет на трассе "Каталунья" в Барселоне 14-16 августа.

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