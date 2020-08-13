Переболевший коронавирусом пилот "Формулы-1" Перес вернется за руль на Гран-при Испании

ТАСС, 13 августа. Переболевший коронавирусом мексиканский пилот "Рейсинг Пойнт" Серхио Перес примет участие в Гран-при Испании чемпионата мира в классе машин "Формула-1". Об этом сообщает пресс-служба команды.
30 июля тест Переса показал положительный результат. Из-за заражения коронавирусом гонщик пропустил два этапа в Великобритании, его заменял немец Нико Хюлькенберг.
Перес - единственный гонщик "Формулы-1", заразившийся коронавирусной инфекцией после старта сезона. Мексиканец занимает восьмое место в общем зачете, набрав 22 очка.
Гран-при Испании пройдет на трассе "Каталунья" в Барселоне 14-16 августа.