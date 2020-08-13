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Летние олимпийские виды спорта

Волейболист "Зенита" Бризар был снят с рейса по пути в Россию

Изначально планировалось, что 26-летний связующий в четверг присоединится к клубу

МОСКВА, 13 августа. /ТАСС/. Французский волейболист санкт-петербургского "Зенита" Антуан Бризар был снят с рейса в Россию и находится в Анталье. Об этом ТАСС сообщил источник, близкий к игроку.

"У игрока есть все необходимые документы для прилета в Россию. Он находится в списке специалистов, которых допускают в страну. Он летел через Анталью в Санкт-Петербург, и в Турции его на борт не пустила сотрудница авиакомпании по необъясненным причинам", - сказал собеседник агентства.

Изначально планировалось, что 26-летний связующий в четверг присоединится к клубу.

Бризар в апреле 2020 года подписал контракт с "Зенитом". Ранее он выступал за польский клуб ОНИКО, французские команды "Тулуза" и "Пари Волей". Является победителем Мировой лиги - 2017 в составе сборной Франции.

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