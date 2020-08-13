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КХЛ

Исполнительный директор ХК "Амур": долги клуба будут погашены на этой неделе

Президент КХЛ Алексей Морозов 7 августа сообщил, что КХЛ получила от клуба гарантийное письмо о погашении долгов за прошлый сезон

МОСКВА, 13 августа. /Корр. ТАСС Рустам Шарафутдинов/. Долги клуба Континентальной хоккейной лиги (КХЛ) "Амур" будут погашены на этой неделе. Об этом ТАСС сообщил исполнительный директор хабаровского клуба Александр Филиппенко.

Президент КХЛ Алексей Морозов 7 августа сообщил, что КХЛ получила от клуба гарантийное письмо о погашении долгов за прошлый сезон.

"Буквально сегодня с министром спорта Хабаровского края (Семеном Экшенгером - прим. ТАСС) у нас был разговор, и он гарантировал, что на этой неделе мы получим средства и закроем задолженность", - сказал Филиппенко.

Задолженность у клуба возникла из-за того, что в течение двух лет у "Амура" не было внебюджетных источников финансирования, долги образовались из-за того, что основная финансовая нагрузка легла на бюджет края. Врио губернатора Хабаровского края Михаил Дегтярев в середине июля обсуждал вопрос о решении проблемы с министром спорта.

"Амур" выступает в КХЛ с первого года существования лиги. Клуб дважды выходил в плей-офф (2012, 2018), где проигрывал в первом раунде.

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