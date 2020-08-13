Торгаев будет утвержден главным тренером ХК "Амур" перед началом сезона

МОСКВА, 13 августа. /Корр. ТАСС Рустам Шарафутдинов/. Клуб Континентальной хоккейной лиги (КХЛ) "Амур" утвердит Павла Торгаева в качестве главного тренера команды перед началом сезона. Об этом ТАСС рассказал исполнительный директор "Амура" Александр Филиппенко.
Клуб объявил об уходе бывшего главного тренера Александра Гулявцева 28 июля, он покинул команду по семейным обстоятельствам. Помощник Гулявцева Торгаев был назначен исполняющим обязанности главного тренера.
"После того, как Гулявцев решил покинуть "Амур", мы приняли решение, что Торгаев будет продолжать заниматься командой. Это человек с огромным опытом, играл на всех уровнях, начиная с молодежных сборных СССР и заканчивая НХЛ, - сказал Филиппенко. - Жизнь покажет, насколько верным был наш выбор, у него статус и. о., так как все произошло достаточно быстро. Думаю, к началу сезона мы его утвердим, как положено; как команда вернется в Хабаровск, подпишем контракт".
Филиппенко рассказал, что после отставки Гулявцева у клуба были варианты с новым главным тренером. "Кандидатуры были: нам предлагали двух иностранных специалистов и пятерых отечественных, но мы решили остановиться на своем, доморощенном", - подчеркнул исполнительный директор клуба.
"Амур" выступает в КХЛ с первого года существования лиги. Клуб дважды выходил в плей-офф (2012, 2018), где уступал в первом раунде.