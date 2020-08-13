Торгаев будет утвержден главным тренером ХК "Амур" перед началом сезона

"После того, как Гулявцев решил покинуть "Амур", мы приняли решение, что Торгаев будет продолжать заниматься командой. Это человек с огромным опытом, играл на всех уровнях, начиная с молодежных сборных СССР и заканчивая НХЛ, - сказал Филиппенко. - Жизнь покажет, насколько верным был наш выбор, у него статус и. о., так как все произошло достаточно быстро. Думаю, к началу сезона мы его утвердим, как положено; как команда вернется в Хабаровск, подпишем контракт".

Филиппенко рассказал, что после отставки Гулявцева у клуба были варианты с новым главным тренером. "Кандидатуры были: нам предлагали двух иностранных специалистов и пятерых отечественных, но мы решили остановиться на своем, доморощенном", - подчеркнул исполнительный директор клуба.

"Амур" выступает в КХЛ с первого года существования лиги. Клуб дважды выходил в плей-офф (2012, 2018), где уступал в первом раунде.