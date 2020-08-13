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Футбол в России

Матчи на "Ростов-Арене" вновь можно посещать с детьми

Ближайший домашний матч "Ростов" проведет 15 августа с "Зенитом"

РОСТОВ-НА-ДОНУ, 13 августа. /ТАСС/. Посещение матчей на стадионе "Ростов-Арена" стало вновь возможно с детьми, ранее это было запрещено из-за ограничений в связи с пандемией коронавируса. Об этом сообщили в четверг в пресс-службе футбольного клуба "Ростов".

С 10 августа в Ростовской области при проведении физкультурных и спортивных мероприятий разрешено заполнять 25% зрительских мест. Из-за пандемии коронавируса на играх заключительной части сезона-2019/20 Тинькофф - Российской премьер-лиги (РПЛ) заполняемость арен не должна была превышать 10%.

"Теперь вход на "Ростов-Арену" возможен и с детьми! Предусмотрена скидка в размере 50% на покупку билетов или абонементов для детей возрастом до 14 лет при предъявлении свидетельства о рождении", - говорится в сообщении.

Дети до 7 лет могут бесплатно посетить матчи без предоставления места. При этом в клубе напомнили, что посещение стадиона детьми возможно только в сопровождении родителей.

К настоящему моменту Ростовская область частично перешла к третьему этапу смягчения ограничений, введенных из-за пандемии. За все время в регионе зафиксировано 14,6 тыс. случаев заражения коронавирусом, выздоровели более 12 тыс. человек.

Домашний стадион "Ростова", построенный к чемпионату мира по футболу 2018 года, вмещает около 45 тыс. зрителей. Ближайший домашний матч "Ростов" проведет 15 августа с петербургским "Зенитом" во втором туре РПЛ.

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