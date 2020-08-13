Дирекция ЧМ-2021 по хоккею в Минске: подготовка к турниру ведется в соответствии с планами

МОСКВА, 13 августа. /Корр. ТАСС Рустам Шарафутдинов/. Подготовка Минска к чемпионату мира по хоккею 2021 года ведется в соответствии с согласованными планами. Об этом ТАСС сообщили в пресс-службе дирекции турнира в Минске.

Чемпионат мира должен пройти в Риге и Минске с 21 мая по 6 июня. В среду вице-президент Международной федерации хоккея (IIHF) Калерво Куммола сообщил изданию Ilta-Sanomat, что поднял вопрос о смене места проведения турнира в связи с политическими протестами в Белоруссии. По словам Куммолы, президент IIHF Рене Фазель предложил посмотреть, какой ситуация в Белоруссии будет через две недели. Генеральный секретарь Латвийской федерации хоккея Вистурс Козиолс сообщил ТАСС, что его страна не сможет самостоятельно провести турнир.