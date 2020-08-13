Авиакомпания "Россия" согласовала въезд в РФ волейболиста "Зенита" Бризара

САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, 13 августа. /ТАСС/. Авиакомпания "Россия" согласовала въезд гражданина Франции, волейболиста петербургского клуба "Зенит" Антуана Бризара из Антальи в Санкт-Петербург. Как сообщили ТАСС в пресс-службе организации в четверг, накануне спортсмена не допустили на аналогичный рейс в связи с действующим ограничением для резидентов, в частности Франции, на въезд в Россию, введенным из-за эпидемиологической обстановки.

"Авиакомпания "Россия" согласовала въезд спортсмена с пограничным пунктом пропуска в аэропорту Пулково. Сегодня он прибудет в страну рейсом SU 6692 [Анталья - Санкт-Петербург], перед полетом ему вновь будет необходимо сдать тест на отсутствие коронавирусной инфекции. <...> Гражданин Франции Бризар Антуан Артур Фабиан был не допущен на рейс SU 6692 12 августа по причине законодательных ограничений. В соответствии с распоряжением правительства РФ №635-р въезд на территорию Российской Федерации граждан Франции, за исключением ряда случаев, запрещен в связи со сложной эпидемиологической ситуацией", - сказал собеседник агентства.

Вылет рейса SU 6692 запланирован на 14:35 мск, прибытие борта в международный аэропорт Пулково ожидается в 18:30 мск.

Как рассказал накануне источник, близкий к игроку, планировалось, что 26-летний связующий Бризар присоединится к клубу в четверг. Бризар в апреле 2020 года подписал контракт с волейбольным клубом "Зенит". Ранее он выступал за польский клуб ОНИКО, французские команды "Тулуза" и "Пари Волей". Победитель Мировой лиги - 2017 в составе сборной Франции.

Регулярное авиасообщение между Россией и другими странами было прервано в конце марта из-за пандемии. С 1 августа разрешено возобновить его с тремя государствами - Великобританией, Танзанией и Турцией. С 15 августа возобновятся рейсы между РФ и Швейцарией.