{{dayPoint.date | date : 'd MMMM yyyy'}}
{{newsPoint.date * 1000 | date : 'HH:mm'}} {{newsPoint.mark}}
{{newsPoint.title}}
{{newsPoint.title+ ' '}}
{{newsPoint.subtitle}}
Все новости
Футбол в России

Президент ФК "Урал" верит в улучшение финансовой ситуации в клубе с приходом Пумпянского

В четверг было объявлено, что глава акционерного общества "Группа Синара" Дмитрий Пумпянский был избран на пост председателя совета директоров екатеринбургского клуба

МОСКВА, 13 августа /ТАСС/. Финансовая ситуация футбольного клуба "Урал" с новым председателем совета директоров Дмитрием Пумпянским должна улучшиться. Такое мнение ТАСС высказал президент клуба Григорий Иванов.

В четверг было объявлено, что глава акционерного общества "Группа Синара" Пумпянский был избран на пост председателя совета директоров екатеринбургского клуба.

На эту тему
Пумпянский занял пост председателя совета директоров ФК "Урал"

"Дмитрий Александрович очень любит футбол, человек с амбициями, давно с нашим клубом вместе, - сказал Иванов. - И пришел он не для того, чтобы "Урал" боролся за выживание. Безусловно ждем улучшения в финансовой составляющей, верю, что так и будет".

Помимо Пумпянского, в состав совета директоров вошли Иванов, министр физической культуры и спорта Свердловской области Леонид Рапопорт, вице-президент ПАО "Трубная металлургическая компания" Михаил Попов, заместитель генерального директора по экономике и финансам ПАО "Трубная металлургическая компания" Тигран Петросян и первый вице-президент Свердловского областного союза промышленников и предпринимателей Михаил Черепанов.

"Урал" занял 11-е место по итогам чемпионата Тинькофф - Российской премьер-лиги в прошлом сезоне. Новый сезон команда начала с домашнего поражения от "Динамо" (0:2). В следующем туре "Урал" сыграет в гостях против казанского "Рубина" 15 августа.

Теги
Российский футбол
Футбол в России
Тедеско пока не знает, когда Кокорин дебютирует в РПЛ за "Спартак"
Ранее сообщалось, что форвард не сможет тренироваться ближайшие несколько дней
Читать полностью