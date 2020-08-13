Президент ФК "Урал" верит в улучшение финансовой ситуации в клубе с приходом Пумпянского

В четверг было объявлено, что глава акционерного общества "Группа Синара" Пумпянский был избран на пост председателя совета директоров екатеринбургского клуба.

"Дмитрий Александрович очень любит футбол, человек с амбициями, давно с нашим клубом вместе, - сказал Иванов. - И пришел он не для того, чтобы "Урал" боролся за выживание. Безусловно ждем улучшения в финансовой составляющей, верю, что так и будет".

Помимо Пумпянского, в состав совета директоров вошли Иванов, министр физической культуры и спорта Свердловской области Леонид Рапопорт, вице-президент ПАО "Трубная металлургическая компания" Михаил Попов, заместитель генерального директора по экономике и финансам ПАО "Трубная металлургическая компания" Тигран Петросян и первый вице-президент Свердловского областного союза промышленников и предпринимателей Михаил Черепанов.

"Урал" занял 11-е место по итогам чемпионата Тинькофф - Российской премьер-лиги в прошлом сезоне. Новый сезон команда начала с домашнего поражения от "Динамо" (0:2). В следующем туре "Урал" сыграет в гостях против казанского "Рубина" 15 августа.