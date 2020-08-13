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Футбол в России

Тедеско пока не знает, когда Кокорин дебютирует в РПЛ за "Спартак"

Ранее сообщалось, что форвард не сможет тренироваться ближайшие несколько дней
Главный тренер "Спартака" Доменико Тедеско Сергей Фадеичев/ТАСС
Описание
Главный тренер "Спартака" Доменико Тедеско
© Сергей Фадеичев/ТАСС

МОСКВА, 13 августа. /ТАСС/. Пока неизвестно, когда нападающий Александр Кокорин сможет дебютировать за московский футбольный клуб "Спартак" в официальных матчах. Об этом журналистам рассказал главный тренер клуба Доменико Тедеско.

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"Кокорин имеет проблемы с мышцами. Небольшие. Следим за динамикой его лечения, трудно сказать, когда он будет в строю. Возможно, к "Ахмату", возможно, к Уфе", - сказал Тедеско.

Ранее сообщалось, что Кокорин не сможет тренироваться ближайшие несколько дней. Форвард из-за повреждения пропустил матч первого тура чемпионата России с "Сочи". Матч второго тура с "Ахматом" пройдет 14 августа.
Еще одним новичком "Спартака" является полузащитник Остон Урунов, который также пока не может играть.

"Это совсем не смешно, что у нас два новых игрока и оба не могут играть сейчас. Урунов перенес вирус, но сейчас тренируется с командой и дополнительно работает с тренером по физподготовке, динамика положительная. Мы строим команду, начали в прошлом сезоне. У нас много молодых игроков", - отметил тренер.

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