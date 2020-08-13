Инструктор томского спортивного центра побил рекорд Гиннесса по жиму под водой

ТОМСК, 13 августа. /ТАСС/. Тренер муниципального спортивного Центра социальных инициатив Томска Виталий Вивчар в четверг побил занесенное в книгу рекордов Гиннесса достижение американца Грега Уиттстока и, задержав дыхание, отжал под водой штангу весом 50 кг 76 раз. Об этом сообщили журналистам в пресс-службе мэрии Томска.

"На озере Лебяжьем в поселке Победа инструктор Центра социальных инициатив Виталий Вивчар установил новый рекорд Гиннесса по жиму штанги под водой на задержке дыхания. Спортсмен отжал штангу весом 50 кг 76 раз. Предыдущий рекорд был установлен в 2019 году и принадлежит жителю США Грегу Уиттстоку - он отжал штангу весом 50 кг 62 раза", - говорится в сообщении.

Уточняется, что за выполнением рекорда следили специалисты, медики и независимый наблюдатель. После заполнения необходимых документов, доказательства будут отправлены в редакцию Книги рекордов Гиннесса.

Вивчар - многократный чемпион региональных соревнований, чемпион России и Евразии по русскому жиму. Ранее он уже установил один рекорд по жиму штанги весом 55 кг - 1006 раз за один час. Достижение было зафиксировано в Книге рекордов России.