Тедеско: "Спартаку" иногда нужно делать паузу перед покупкой новичков

МОСКВА, 13 августа. /ТАСС/. Перед покупкой новых футболистов иногда нужно сделать паузу, чтобы просчитать все преимущества и риски. Такое мнение журналистам высказал главный тренер московского "Спартака" Доменико Тедеско.

В летнее трансферное окно состав "Спартак" пополнили нападающий Александр Кокорин и полузащитник Остон Урунов.

"С момента моего прихода мы озвучили руководству наши идеи и пожелания, могу заверить, что клуб работает над трансферами. Ситуация такова, что иногда нужно сработать быстро, а иногда лучше взять паузу на решение, поскольку покупка игрока и интегрирование его в систему - дело непростое. Приобретение нового игрока вопрос достаточно тонкий, ошибок совершать нельзя", - сказал Тедеско.