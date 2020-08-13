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Футбол в России

Тедеско: "Спартаку" иногда нужно делать паузу перед покупкой новичков

В летнее трансферное окно состав "Спартак" пополнили нападающий Александр Кокорин и полузащитник Остон Урунов

МОСКВА, 13 августа. /ТАСС/. Перед покупкой новых футболистов иногда нужно сделать паузу, чтобы просчитать все преимущества и риски. Такое мнение журналистам высказал главный тренер московского "Спартака" Доменико Тедеско.

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В летнее трансферное окно состав "Спартак" пополнили нападающий Александр Кокорин и полузащитник Остон Урунов.

"С момента моего прихода мы озвучили руководству наши идеи и пожелания, могу заверить, что клуб работает над трансферами. Ситуация такова, что иногда нужно сработать быстро, а иногда лучше взять паузу на решение, поскольку покупка игрока и интегрирование его в систему - дело непростое. Приобретение нового игрока вопрос достаточно тонкий, ошибок совершать нельзя", - сказал Тедеско.

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