Тренер "Спартака" Тедеско заявил, что не ощущает усталости от российского футбола

МОСКВА, 13 августа. /ТАСС/. Главный тренер "Спартака" Доменико Тедеско рассказал, что у него нет усталости от футбола в Тинькофф - Российской премьер-лиге.

"Я не устал, команда и работа с ней - это моя мотивация. Я верю в ребят и в то, что мы делаем. У нас хорошая ментальность - мы никогда не сдаемся, - сказал Тедеско журналистам. - Если сравнить с недавними играми, мы теперь увереннее, больше контролируем мяч, больше атакуем".

"У нас много атакующих полузащитников, хороших нападающих, поэтому мы будем продолжать играть в атакующий футбол. Будем работать над этим", - добавил специалист.

В последнем матче красно-белые из-за пенальти, признанного ошибочным, упустили победу над "Сочи". Во втором туре чемпионата России команда проведет матч против "Ахмата", который состоится 14 августа в Москве на "Открытие-Арене".