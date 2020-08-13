В Латвийской федерации хоккея ничего не знают о возможном переносе ЧМ-2021 из Риги

РИГА, 13 августа. /ТАСС/. Латвийская федерация хоккея (ЛФХ) и Федерация хоккея Белоруссии регулярно контактируют по вопросу проведения чемпионата мира по хоккею 2021 года в Риге и Минске. Как сообщил ТАСС президент ЛФХ Айгарс Калвитис, ему ничего не известно о возможном переносе соревнований.

"Каждую неделю мы созваниваемся и проводим телеконференции, - сказал он. - На этой неделе официальных собраний не проводили. Проведем такую встречу, когда будет необходимо, может быть, на следующей неделе".

По его словам, в настоящий момент об изменении планов проведения чемпионата мира по хоккею 2021 года в Риге и Минске речи не идет. "Никаких решений по изменениям нет, я даже не слышал, чтобы что-то такое готовилось, - сказал Калвитис. - Рига свою часть чемпионата организовать готова, по остальным вопросам надо смотреть, что будет дальше".

Чемпионат мира 2021 года должен пройти в Риге и Минске с 21 мая по 6 июня. 12 августа вице-президент Международной федерации хоккея (IIHF) Калерво Куммола сообщил изданию Ilta-Sanomat, что поднял вопрос о смене места проведения турнира в связи с политическими протестами в Белоруссии. По словам Куммолы, президент IIHF Рене Фазель предложил посмотреть, какой ситуация в Белоруссии будет через две недели.