УЕФА перенес юношеские квалификационные соревнования на февраль и март 2021 года

ТАСС, 13 августа. Исполком Союза европейских футбольных ассоциаций (УЕФА) принял решение в новом сезоне перенести отборочные соревнования сборных среди юношей и девушек из-за пандемии коронавируса. Об этом сообщает пресс-служба УЕФА.

Отборочный раунд чемпионата Европы - 2021 среди девушек должен быть завершен до конца февраля следующего года, среди юношей - до конца марта. Также в обоих квалификационных турнирах будет отменен элитный раунд: у девушек он будет заменен на плей-офф из 14 команд, у юношей на Евро попадут победители каждой из 13 групп, две сеянные команды и хозяин турнира. Финальные турниры состоятся в мае, как и было запланировано.

В возрасте до 19 лет у девушек и юношей идентичные системы отбора: женский предварительный раунд должен завершиться до конца февраля следующего года, среди юношей - до конца марта, после чего вместо элитного раунда будет проведен плей-офф из 14 команд. Девушки проведут плей-офф в апреле, юноши - до конца мая. Финальные турниры пройдут в июле.