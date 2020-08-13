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Футбол в России

Газизов: Мелкадзе перешел в "Ахмат" на правах аренды и сможет сыграть со "Спартаком"

Встреча между командами пройдет 14 августа
Генеральный директор "Спартака" Шамиль Газизов Вадим Брайдов/ТАСС
Описание
Генеральный директор "Спартака" Шамиль Газизов
© Вадим Брайдов/ТАСС

МОСКВА, 13 августа. Нападающий Георгий Мелкадзе, принадлежащий футбольному клубу "Спартак", перешел в грозненский "Ахмат" на правах аренды и сможет сыграть против красно-белых. Об этом ТАСС сообщил генеральный директор "Спартака" Шамиль Газизов.

"Спартак" сыграет во втором туре Тинькофф - Российской премьер-лиги с "Ахматом" 14 августа, начало в 20:00 мск.

"Да, Мелкадзе отдан в аренду. Запрета на участие в игре со "Спартаком" у него нет", - сказал Газизов.

Прошлый сезон Мелкадзе также провел в аренде. Он выступал за "Тамбов" и в 18 матчах забил семь мячей.

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