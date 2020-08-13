Хачанов подтвердил свое участие в US Open

Ранее от участия в турнире отказались более 10 спортсменов, включая вторую ракетку мира испанца Рафаэля Надаля, первую ракетку мира австралийку Эшли Барти, швейцарца Станисласа Вавринку и россиянку Анастасию Павлюченкову.

ТАСС, 13 августа. Российский теннисист Карен Хачанов примет участие в Открытом чемпионате США по теннису. Об этом он сообщил на своей странице в Instagram.

"Наконец-то рад подтвердить, что приму участие в турнире в Цинциннати и US Open. Это решение было непростым, но мы с моей командой решили принять участие, учитывая все риски. Я знаю, что COVID-19 еще не прошел и некоторые страны все еще борются с вирусом, но я очень рад вернуться к соревнованиям. Спасибо организаторам, Ассоциации теннисистов-профессионалов (ATP) и Ассоциации тенниса США, они делают все, чтобы теннис вернулся", - написал Хачанов.

Открытый чемпионат США пройдет с 31 августа по 13 сентября. Турнир серии "Мастерс" в Цинциннати состоится 20-28 августа.

Хачанову 24 года, он занимает 15-ю строчку рейтинга АТР. На счету россиянина четыре титула под эгидой организации, на Открытом чемпионате США его наивысшим результатом является выход в третий раунд в 2018 году.