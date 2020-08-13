Хачанов подтвердил свое участие в US Open

ТАСС, 13 августа. Российский теннисист Карен Хачанов примет участие в Открытом чемпионате США по теннису. Об этом он сообщил на своей странице в Instagram.
Ранее от участия в турнире отказались более 10 спортсменов, включая вторую ракетку мира испанца Рафаэля Надаля, первую ракетку мира австралийку Эшли Барти, швейцарца Станисласа Вавринку и россиянку Анастасию Павлюченкову.
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I am finally happy to confirm that I will take part in @cincytennis and @usopen. This decision was not easy to make, but together with my team we decided to go with taking in consideration the risks. I know that COVID-19 is not gone yet and some countries are still struggling with the virus. But I am excited to finally come back to competition and playing the game that I love. All my respect to the organisers, ATP and USTA. They are doing everything for tennis to come back! I’m sure it will be a success. See you soon in NY Рад сообщить, что сыграю в американском туре на @cincytennis и @USOpen. Это решение мы приняли вместе с командой, осознавая всю ответственность и возможные риски. Понимаю, что вирус никуда не делся, а в некоторых странах сохраняется тяжелая ситуация, но я спустя 5 месяцев возвращаюсь к соревнованиям. Спасибо организаторам турниров, которые делают всё возможное для возвращения тенниса. Уверен, у нас всё получится и всё пройдёт успешно и безопасно! Все мы ужасно соскучились по теннису, так что увидимся в Нью-Йорке
"Наконец-то рад подтвердить, что приму участие в турнире в Цинциннати и US Open. Это решение было непростым, но мы с моей командой решили принять участие, учитывая все риски. Я знаю, что COVID-19 еще не прошел и некоторые страны все еще борются с вирусом, но я очень рад вернуться к соревнованиям. Спасибо организаторам, Ассоциации теннисистов-профессионалов (ATP) и Ассоциации тенниса США, они делают все, чтобы теннис вернулся", - написал Хачанов.
Открытый чемпионат США пройдет с 31 августа по 13 сентября. Турнир серии "Мастерс" в Цинциннати состоится 20-28 августа.
Хачанову 24 года, он занимает 15-ю строчку рейтинга АТР. На счету россиянина четыре титула под эгидой организации, на Открытом чемпионате США его наивысшим результатом является выход в третий раунд в 2018 году.