Клуб ПФЛ "Зенит-Ижевск" объявил о 10 случаях заражения коронавирусом

ИЖЕВСК, 13 августа. /ТАСС/. Десять случаев заражения коронавирусной инфекцией выявили в футбольном клубе "Зенит-Ижевск", выступающем в Профессиональной футбольной лиге (ПФЛ), говорится в четверг в сообщении, распространенном пресс-службой команды.

"Футбольный клуб "Зенит-Ижевск" на основании постановления территориального управления Роспотребнадзора ушел на карантин до 20 августа включительно из-за положительных результатов тестов на коронавирус у группы игроков, тренеров и персонала - положительные тесты лабораторно подтверждены у 10 человек", - сказано в сообщении.

В клубе уточнили, что состояние заболевших, а также лиц, контактировавших с ними, нормальное: болезнь у всех протекает бессимптомно или в легкой форме.

Команда 12 августа не смогла принять участие в игре с "Камазом", также не состоится выездная игра со второй командой самарских "Крыльев Советов", которая была запланирована на 15 августа. В пресс-службе отметили, что решение об исходах этих игр контрольно-дисциплинарный комитет Российского футбольного союза примет на следующей неделе. "Наша команда официально направила письмо в ПФЛ о возможности переноса игр на резервные дни", - добавили в клубе.