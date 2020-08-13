Мамиашвили: Штерев имеет огромный опыт, он продолжит реализовывать наработки Алиомарова

МОСКВА, 13 августа. /ТАСС/. Болгарский специалист Симеон Штерев обладает колоссальным спортивным опытом и является верным соратником бывшего тренера женской сборной России по борьбе Магомеда Алиомарова. Такое мнение ТАСС высказал президент Федерации спортивной борьбы России Михаил Мамиашвили.

В четверг стало известно, что Штерев будет руководить женской сборной России по борьбе. Ранее специалист занимал пост старшего тренера сборной команды. Он вошел в тренерский штаб весной 2019 года, до этого сборную возглавлял Магомед Алиомаров, который скончался 13 мая из-за последствий коронавируса.

"Штерев был соратником и реализатором тех идей, которые генерировал Магомед Алиомаров, светлая ему память. Они работали вместе в Азербайджане, где добились значимых результатов, и в Россию были приглашены таким тандемом. Штерев имеет колоссальный опыт, так что его назначение было логичным, цели и задачи понятны, их никто не снимал - занять лидирующие позиции в женской борьбе. Ему было предложено продолжать реализовывать все эти наработки, которые уже начинали осуществляться совместно с Алиомаровым", - пояснил Мамиашвили.

"У Штерева прекрасные отношения с командой, мы только разошлись после совещания, на котором обсудили и психологические вопросы, коммуникацию, и вопросы инвентаря. Было о чем поговорить, но во главу угла, конечно, ставится реализации задач, которые позволят нам исполнять те амбициозные планы, которые мы перед собой ставим, - отметил Мамиашвили. - Сбор должен быть уже буквально в этом месяце. Планируем, что если все будет нормально, то уже в конце сентября проведем первенство страны в Казани, но опять же с большими оговорками на ситуацию".

Глава Федерации спортивной борьбы России выразил надежду, что работа поможет Штереву пережить трагедию в семье. 5 июля из-за коронавирусной инфекции скончался 33-летний сын болгарского специалиста Никола Штерев.

"Мы все выразили соболезнование Штереву. Думаю, что для него погружение в пучину глобальных задач, которые стоят перед ним, это тоже маленькая возможность отойти от трагедии. Мы все вместе с ним разделяем это горе и боль утраты", - сказал Мамиашвили.