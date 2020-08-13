В Алтайском крае ожидают до 20 тыс. зрителей на этапе КМ по гребле на байдарках и каноэ

БАРНАУЛ, 13 августа. /ТАСС/. Власти Алтайского края планируют привлечь в качестве зрителей до 20 тыс. человек на второй этап Кубка мира по гребле на байдарках и каноэ, который пройдет на гребном канале в пригороде Барнаула в июне 2021 года. Об этом сообщил в четверг на совещании по подготовке к соревнованиям начальник управления региона по развитию туризма и курортной деятельности Евгений Дешевых. В марте 2019 года Международная федерация каноэ (ICF) доверила Алтайскому краю право провести второй этап Кубка мира по гребле на байдарках и каноэ. Решение было принято после положительного опыта проведения представительного турнира "Кубок чемпионов" осенью 2018 года. После проведения этапа Кубка мира в 2021 году в Барнауле планируется провести чемпионат Европы в 2023 году и чемпионат мира в 2024 году, позднее - и другие крупные соревнования.

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"Есть вопрос привлечения как можно большего числа зрителей - до 20 тысяч. Продажи через туроператоров дадут максимум 10%; 90% зрителей, как правило, прибывают самостоятельно. Для нас самый реалистичный самостоятельный зритель расположен в диаметре 600 км, это жители Сибирского федерального округа", - сказал Дешевых. Он отметил, что необходимо усилить работу по привлечению гостей из соседних регионов на соревнования. Что касается иностранных зрителей и участников, то для них разрабатывается свой турпродукт - специальные экскурсионные туры, до декабря 2020 года планируется разработать мини-туры для знакомства с Барнаулом и Алтайским краем, готовятся брошюры с рассказами о достопримечательностях. О соревнованиях По словам председателя региональной общественной организации "Алтайская федерация гребли на байдарках и каноэ" Юрия Шамкова, на соревнованиях ожидается около 400 спортсменов, 150-200 судей, тренеров, медиков, техников и так далее из порядка 50 стран, и очень важно организовать коммуникацию между всеми этими людьми, систематизировать работу. Он подчеркнул, что сегодня в Барнауле сделать это качественно невозможно - нет компетенций, системы общения в сфере организации международных соревнований. "Создать дирекцию из одного-двух человек - в этом есть логика. Логично, если ICF предлагает выносной офис в Болгарии с привлечением специалистов в гребле, которые проводили не один чемпионат мира, которые понимают и знают международную культуру общения", - рассказал Шамков.

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