В Алтайском крае ожидают до 20 тыс. зрителей на этапе КМ по гребле на байдарках и каноэ

БАРНАУЛ, 13 августа. /ТАСС/. Власти Алтайского края планируют привлечь в качестве зрителей до 20 тыс. человек на второй этап Кубка мира по гребле на байдарках и каноэ, который пройдет на гребном канале в пригороде Барнаула в июне 2021 года. Об этом сообщил в четверг на совещании по подготовке к соревнованиям начальник управления региона по развитию туризма и курортной деятельности Евгений Дешевых.
В марте 2019 года Международная федерация каноэ (ICF) доверила Алтайскому краю право провести второй этап Кубка мира по гребле на байдарках и каноэ. Решение было принято после положительного опыта проведения представительного турнира "Кубок чемпионов" осенью 2018 года. После проведения этапа Кубка мира в 2021 году в Барнауле планируется провести чемпионат Европы в 2023 году и чемпионат мира в 2024 году, позднее - и другие крупные соревнования.
"Есть вопрос привлечения как можно большего числа зрителей - до 20 тысяч. Продажи через туроператоров дадут максимум 10%; 90% зрителей, как правило, прибывают самостоятельно. Для нас самый реалистичный самостоятельный зритель расположен в диаметре 600 км, это жители Сибирского федерального округа", - сказал Дешевых.
Он отметил, что необходимо усилить работу по привлечению гостей из соседних регионов на соревнования. Что касается иностранных зрителей и участников, то для них разрабатывается свой турпродукт - специальные экскурсионные туры, до декабря 2020 года планируется разработать мини-туры для знакомства с Барнаулом и Алтайским краем, готовятся брошюры с рассказами о достопримечательностях.
О соревнованиях
По словам председателя региональной общественной организации "Алтайская федерация гребли на байдарках и каноэ" Юрия Шамкова, на соревнованиях ожидается около 400 спортсменов, 150-200 судей, тренеров, медиков, техников и так далее из порядка 50 стран, и очень важно организовать коммуникацию между всеми этими людьми, систематизировать работу. Он подчеркнул, что сегодня в Барнауле сделать это качественно невозможно - нет компетенций, системы общения в сфере организации международных соревнований.
"Создать дирекцию из одного-двух человек - в этом есть логика. Логично, если ICF предлагает выносной офис в Болгарии с привлечением специалистов в гребле, которые проводили не один чемпионат мира, которые понимают и знают международную культуру общения", - рассказал Шамков.
По словам представителя Международной федерации каноэ Аднана Алиева, гребной канал в Алтайском крае сделан качественно и при достройке имеет все перспективы стать серьезнейшим центром для развития гребли. "Надо четко организовать работу оргкомитета, чтобы этим занимались профессионалы, которые многократно это делали и понимают, как вести переговоры с разными федерациями и странами", - отметил он, комментируя слова Шамкова.
Шамков также пояснил, что для проведения соревнований нужно около 60 млн рублей внебюджетных средств, необходимо решить вопрос с приобретением лодок и логистикой. По его словам, уже создан Фонд поддержки гребли Алтайского края, ведутся переговоры с банком "Открытие", чтобы он стал генеральным партнером соревнований.
На сегодня на площадке гребного канала создается инфраструктура, необходимая для проведения соревнований международного уровня - в общей сложности, по словам министра транспорта региона Александра Дементьева, в площадку направляется порядка 250 млн рублей. Строится обводной канал с мостом, подъезд к базе, вспомогательные здания и сооружения. По словам Шамкова, по примеру других стран в перспективе предполагается сделать рекреационную зону вокруг канала - создать дополнительные спортивные объекты, сделать площадки для семейного отдыха, создать условия для рыбалки, пляжа.
История канала
Первая очередь "Спортивной детско-юношеской школы олимпийского резерва (СДЮШОР) по гребле на байдарках и каноэ имени Константина Костенко" была открыта в Алтайском крае в 2016 году. Объект обошелся федеральному и краевому бюджетам в 240 млн рублей. Глубина канала составляет 14 метров, что превышает глубину канала в Крылатском в Москве, также на Алтае благоприятная роза ветров для гребцов. В августе 2012 года в регионе появилась Алтайская федерация гребли на байдарках и каноэ.