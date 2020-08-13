Чемпионат Европы по настольному теннису перенесен из-за пандемии коронавируса

ТАСС, 13 августа. Чемпионат Европы по настольному теннису не состоится в сентябре 2020 года из-за пандемии коронавируса. Об этом сообщает пресс-служба Европейского союза настольного тенниса (ETTU).

Левитин стал единственным кандидатом на пост главы Европейского союза настольного тенниса

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Турнир должен был пройти 15-20 сентября в Варшаве. Новые даты проведения соревнования будут объявлены позднее.

Информация о конгрессе ETTU, который запланирован на 16 сентября, появится в ближайшее время. В ходе конгресса пройдут выборы главы организации. Единственным кандидатом на пост президента ETTU является помощник президента РФ, глава попечительского совета Федерации настольного тенниса России Игорь Левитин. На данный момент Европейский союз настольного тенниса возглавляет нидерландец Роналд Крамер.