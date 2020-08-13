Матч ПФЛ между "Сатурном" и "Сахалином" отменен из-за коронавируса в дальневосточном клубе

ТАСС, 13 августа. Матч Олимп - Профессиональной футбольной лиги (ПФЛ) между подмосковным "Сатурном" (Раменское) и "Сахалином" (Южно-Сахалинск) отменен из-за случаев заражения коронавирусом в дальневосточном клубе. Об этом сообщает пресс-служба "Сатурна".

Встреча второго тура должна была пройти 15 августа. Регламент ПФЛ не предусматривает перенос матчей из-за коронавируса.

"Данное решение принято администрацией Профессиональной футбольной лиги на основании информации от ФК "Сахалин" о получении постановления Роспотребнадзора в отношении членов футбольной команды "Сахалин", - говорится в заявлении клуба.

"Сатурн" и "Сахалин" выступают в группе 3 первенства ПФЛ, новый сезон обе команды начали с поражения.

Решение об исходе матча примет Контрольно-дисциплинарный комитет Российского футбольного союза на следующей неделе. В минувшем сезоне Тинькофф - Российской премьер-лиги (РПЛ) "Оренбургу" и "Сочи" было засчитано по два технических поражения из-за того, что клубы ушли на карантин и не смогли принять участие в матчах.