Фазель: IIHF не намерена переносить ЧМ-2021 из Минска и делать политические заявления

Чемпионат мира должен пройти в Риге и Минске с 21 мая по 6 июня. В среду вице-президент IIHF Калерво Куммола сообщил изданию Ilta-Sanomat, что поднял вопрос о смене места проведения турнира в связи с политическими протестами в Белоруссии после выборов президента страны. Минск принимал чемпионат мира в 2014 году. Перед турниром Европарламент неоднократно призывал IIHF не проводить турнир, указывая на санкции властей в отношении оппозиции.

"Наша федерация является аполитичной, этот вопрос [проведения турнира] обсуждался очень коротко. Интервью Калерво Куммолы в финской газете, как это часто бывает, наделало немало шума, однако мы никогда не обсуждали вопрос, что мы можем отменить чемпионат мира, - сказал Фазель. - Мы следим за ситуацией, видим демонстрации после избрания президентом [Александра] Лукашенко, но это не роль международной спортивной федерации - делать политические заявления в это время".

"Чемпионат мира в Белоруссии в 2014 году имел громадный успех, свыше 600 тыс. зрителей его посетили, организация была великолепной. У нас нет причин делать на эту тему политическое заявление, как мы решили, турнир пройдет с 21 мая. Наша позиция вполне ясная. Мы готовы ехать в Белоруссию", - добавил он.