Штерев: целью женской сборной России по борьбе на ОИ будет максимальное количество наград

В четверг президент ФСБР Михаил Мамиашвили сообщил, что 61-летней Штерев будет руководить женской сборной страны. До этого он занимал пост старшего тренера сборной, которую возглавлял Магомед Алиомаров. 13 мая Алиомаров скончался из-за последствий коронавируса.

"Я благодарен за доверие, оказанное мне руководителями Федерации спортивной борьбы России, для меня это огромная честь возглавить такую команду. Болгарский и русский народы близки по духу, и у нас уже сложился хороший коллектив, - сказал Штерев. - Один человек ничего не может сделать, нужно чтобы тренеры и спортсменки были командой. Мы уже команда и будем продолжать работу, которую наладили при Магомеде Алиомарове".

"У нас одна общая цель - выиграть максимальное количество медалей на Олимпийских играх в Токио. Я работал со многими командами, но удовольствие от работы я получаю только тогда, когда есть результат. Даю слово, чтобы буду работать даже не на 100, а на 200%, чтобы наша команда выступала достойно во всех соревнованиях, в которых она будет участвовать", - добавил Штерев.

Будучи спортсменом Штерев становился бронзовым призером Олимпийских игр - 1988 в Сеуле, а также выигрывал чемпионат мира и трижды побеждал на чемпионатах Европы. Тренировал мужскую и женскую сборные Азербайджана. Под руководством Алиомарова и Штерева сборная России на чемпионате мира 2019 года завоевала две золотые, одну серебряную и две бронзовые медали.

Олимпийские игры в Токио были перенесены на 2021 год из-за пандемии коронавируса и пройдут с 23 июля по 8 августа.