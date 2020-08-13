Фазель: IIHF готова к давлению из-за проведения чемпионата мира в Минске

МОСКВА, 13 августа. /Корр. ТАСС Рустам Шарафутдинов/. Международная федерация хоккея (IIHF) готова к давлению, которое могут оказать международные организации и страны в связи с проведением чемпионата мира 2021 года в Минске. Об этом ТАСС заявил президент IIHF Рене Фазель.

Чемпионат мира должен пройти в Риге и Минске с 21 мая по 6 июня. Ранее мировое первенство проходило в Минске в 2014 году, тогда Европарламент неоднократно призывал федерацию не проводить турнир, указывая на санкции властей в отношении оппозиции. В Минске ежедневно проходят акции протеста, связанные с итогами президентских выборов.

"Конечно, мы готовы к такому давлению. Будем следить, как ситуация изменится, и нас беспокоит то, что показывают по телевизору. Есть риск, что какие-то команды не приедут в Белоруссию из-за проблем, связанных с безопасностью участников, - сказал Фазель. - Но пока слишком рано говорить об этом. Все нервничают из-за коронавируса, сейчас сложное время, и я больше обеспокоен ситуацией с коронавирусом в хоккейных лигах, стартом соревнований в Европе, КХЛ, можно ли играть со зрителями".