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Футбол в России

СМИ: "Локомотив" заинтересован в услугах футболиста "Браги" Паулинью

В прошедшем сезоне португалец забил 25 мячей и отдал девять голевых передач

ТАСС, 13 августа. Российский футбольный клуб "Локомотив" интересуется нападающим португальской "Браги" Паулинью. Об этом сообщает "Газета.Ru" со ссылкой на газету A Bola.

По информации источника, за 27-летнего форварда португальский клуб требует €30 млн. Также на Паулинью претендуют итальянский "Лацио", английский "Вулверхэмптон" и португальский "Спортинг".

В прошедшем сезоне португалец провел 48 матчей за "Брагу", в которых забил 25 мячей и отдал девять голевых передач. Паулинью перешел в "Брагу" из "Жил Висенте" летом 2017 года.

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