Внутрироссийские соревнования по серфингу перенесены на 2021 год из-за пандемии

ТАСС, 13 августа. Руководство Российской федерации серфинга приняло решение о переносе всех внутрироссийских соревнований на следующий год из-за пандемии коронавируса. Об этом сообщает пресс-служба федерации.

"В условиях сохранения рисков распространения COVID-19 на территории Российской Федерации, а также в связи с принятым решением Международной федерации серфинга, мы приняли непростое решение по переносу всех официальных спортивных мероприятий по серфингу на 2021 год. Надеемся, что в скором времени представим календарь соревнований. Состав сборной России по серфингу в сезоне-2020/21 останется таким же, как в сезоне-2019/20", - говорится в заявлении федерации.

В августе 2016 года серфинг вошел в программу Олимпийских игр в Токио. Из-за пандемии коронавируса Игры были перенесены на 2021 год и пройдут с 23 июля по 8 августа. Также вид будет представлен на Олимпиаде-2024 в Париже.