Ошуркова и Овечкин стали первыми победителями чемпионата России по велошоссе в Самаре

САМАРА, 13 августа. /ТАСС/. Елизавета Ошуркова и Артем Овечкин стали первыми победителями стартовавшего в четверг в Самаре чемпионата России по велосипедному спорту на шоссе. Спортсменам не нашлось равных в индивидуальных гонках на время.

Первыми вышли на трассу женщины, которым предстояло проехать по 27 км (три круга по 9 км). Представительница Адыгеи Ошуркова показала итоговый результат - 36 минут 48,34 секунды. Второе место заняла Мария Новолодская, выступающая за Санкт-Петербург и Московскую область (36.58,01), третье - Тамара Дронова из Москвы (37.10,76).

Мужчины разыгрывали награды на дистанции 36 км (четыре круга по 9 км). Чемпионом России стал Овечкин (Московская область) с результатом 44 минуты 51,52 секунды. Второе место занял Сергей Шилов из Санкт-Петербурга (44.51,64), третье - москвич Виктор Манаков (45.02,00).

В пятницу будут разыграны медали в командной смешанной эстафете (женские и мужские команды должны проехать по 24 км). Завершится чемпионат России в воскресенье женской и мужской групповыми гонками (женщины - 120 км, мужчины - 180).