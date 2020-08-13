Гендиректор "Зенита": вернемся к переговорам с Кузяевым через неделю

МОСКВА, 13 августа. /Корр. ТАСС Андрей Михайлов/. Футбольный клуб "Зенит" проведет новый раунд переговоров с полузащитником команды Далером Кузяевым через неделю. Об этом ТАСС рассказал гендиректор "Зенита" Александр Медведев.

Кузяев выступает за "Зенит" с лета 2017 года, срок его контракта истек 31 июля. Как ранее сообщил ТАСС Медведев, в России игрок намерен выступать только за клуб из Санкт-Петербурга. При этом футболист хочет попробовать силы в одном из европейских чемпионатов, если такая возможность появится.

"Мы взяли паузу еще на неделю", - сказал Медведев.

Ранее турецкий журналист Серкан Дикме сообщил в Twitter, что "Бешикташ" готов сделать россиянину предложение. "Связано ли это со слухами о переговорах между ним и "Бешикташем"? Я хоть и слежу за всеми чемпионатами, включая турецкий, но за планами "Бешикташа" не слежу", - подчеркнул Медведев.