ФК "Зенит" договорился с Анюковым о его приходе в тренерский штаб в начале сезона-2019/20

В конце мая было объявлено, что Анюков, выступавший в сезоне-2019/20 за "Крылья Советов", завершил свою карьеру. В самарский клуб он пришел летом прошлого года. Перед этим на официальном сайте "Зенита" сообщалось, что он войдет в тренерский штаб команды, однако защитник решил возобновить игровую карьеру и вернуться в "Крылья Советов", за которые выступал с 2000 по 2005 год.

МОСКВА, 13 августа. /Корр. ТАСС Андрей Михайлов/. Петербургский футбольный клуб "Зенит" договорился с Александром Анюковым о его приходе в тренерский штаб команды еще в начале предыдущего сезона. Об этом генеральный директор "Зенита" Александр Медведев рассказал ТАСС.

"Александр Анюков в понедельник присоединяется к тренерскому штабу Сергея Богдановича Семака в основной команде. Он, конечно же, будет заниматься игрой в обороне. Договоренность об этом возвращении была достигнута еще в начале прошлого сезона, когда он попросился перейти в "Крылья Советов" на позицию защитника", - сказал Медведев.

"Мы пошли навстречу Саше, нашему легендарному игроку, при переходе, не стали дожидаться того, как сложится его судьба в "Крыльях Советов", и принципиально договорились о том, что когда он захочет вернуться в "Зенит", он сможет это сделать. Что и произошло. Мы очень рады этому. Думаю, что у него очень хорошая тренерская перспектива", - добавил Медведев.

В составе самарской команды Анюков стал бронзовым призером чемпионата России 2004 года, финалистом Кубка России сезона-2003/04. В "Зените" Анюков пять раз выиграл чемпионат России, два раза - кубок, четыре - суперкубок страны, также он стал обладателем Кубка и Суперкубка УЕФА. Девять раз он попадал в список 33 лучших игроков чемпионата России по итогам сезона.

В составе сборной России Анюков завоевал бронзовую медаль чемпионата Европы - 2008, также он входил в состав команды на европейских первенствах 2004 и 2012 годов. Всего за национальную команду защитник провел 77 матчей и забил один гол.