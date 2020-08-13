Заседание комиссии по восстановлению ВФЛА перенесено с 14 августа на более поздний срок

ТАСС, 13 августа. Заседании комиссии Всероссийской федерации легкой атлетики (ВФЛА) по восстановлению членства в Международной ассоциации легкоатлетических федераций (World Athletics) перенесено на более поздний срок. Об этом сообщает пресс-служба ВФЛА.

Изначально заседание органа было назначено на 14 августа. По предварительной информации, мероприятие может состояться 18 августа. На заседании члены комиссии должны будут утвердить план обновленную дорожную карту, содержащую подробную информацию об усилении антидопинговой деятельности, которую необходимо отправить в World Athletics в любой день до 31 августа. После того как рабочая группа World Athletics рассмотрит и одобрит этот документ (крайний срок - 30 сентября), условия, обозначенные 30 июля международной федерацией, будут считаться реализованными.

"Ранее все члены комиссии направили свои замечания и комментарии к проекту документа. В настоящий момент комиссия работает над проработкой предоставленных материалов для сведения их в единый проект плана", - говорится в сообщении.

В среду ВФЛА в полном объеме оплатила World Athletics штраф в размере $6,3 млн. Российская сторона должна была погасить задолженность до 1 июля, но не сумела сделать этого в срок. В июле совет World Athletics принял решение рекомендовать внеочередному конгрессу организации лишить ВФЛА членства в World Athletics в случае неуплаты долга до 15 августа.