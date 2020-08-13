{{dayPoint.date | date : 'd MMMM yyyy'}}
{{newsPoint.date * 1000 | date : 'HH:mm'}} {{newsPoint.mark}}
{{newsPoint.title}}
{{newsPoint.title+ ' '}}
{{newsPoint.subtitle}}
Все новости
Футбол в России

Тренер "Рубина" Слуцкий оштрафован на 200 тыс. рублей и дисквалифицирован на один матч

Специалист наказан за оскорбительное поведение в отношении официального лица матча
Главный тренер "Рубина" Леонид Слуцкий Егор Алеев/ТАСС
Описание
Главный тренер "Рубина" Леонид Слуцкий
© Егор Алеев/ТАСС

ТАСС, 13 августа. Контрольно-дисциплинарный комитет Российского футбольного союза (КДК РФС) оштрафовал главного тренера казанского "Рубина" Леонида Слуцкого на 200 тыс. рублей. Об этом сообщает пресс-служба РФС.

На эту тему
Письмо ветеранов и гнев Слуцкого. Первый тур РПЛ завершился судейским скандалом в Казани

Слуцкий оштрафован за оскорбительное поведение в отношении официального лица матча. Также КДК РФС принял решение дисквалифицировать специалиста на два матча, один из которых - условно с испытательным сроком до конца текущего сезона.

"Рубин" 11 августа на своем поле проиграл московскому "Локомотиву" (0:2). При счете 1:0 в пользу гостей арбитр встречи Сергей Иванов не назначил пенальти в ворота железнодорожников после эпизода, в котором нападающий казанцев Иван Игнатьев старался пробросить мяч мимо вратаря Маринато Гилерме и упал после контакта с ним. Видеоповтор показал, что голкипер не дотянулся до мяча, однако судья не стал прибегать к помощи системы видеоассистента рефери (VAR). Слуцкий в перерыве встречи был удален с тренерской скамейки за споры с арбитром, а на послематчевой пресс-конференции призвал дисквалифицировать Иванова "до конца сезона, а лучше пожизненно".

Теги
Российский футбол
Летние олимпийские виды спорта
Французский волейболист "Зенита" Бризар прилетел в Санкт-Петербург
Ранее его сняли с рейса из Антальи в Москву
Читать полностью