Тренер "Рубина" Слуцкий оштрафован на 200 тыс. рублей и дисквалифицирован на один матч

Слуцкий оштрафован за оскорбительное поведение в отношении официального лица матча. Также КДК РФС принял решение дисквалифицировать специалиста на два матча, один из которых - условно с испытательным сроком до конца текущего сезона.

"Рубин" 11 августа на своем поле проиграл московскому "Локомотиву" (0:2). При счете 1:0 в пользу гостей арбитр встречи Сергей Иванов не назначил пенальти в ворота железнодорожников после эпизода, в котором нападающий казанцев Иван Игнатьев старался пробросить мяч мимо вратаря Маринато Гилерме и упал после контакта с ним. Видеоповтор показал, что голкипер не дотянулся до мяча, однако судья не стал прибегать к помощи системы видеоассистента рефери (VAR). Слуцкий в перерыве встречи был удален с тренерской скамейки за споры с арбитром, а на послематчевой пресс-конференции призвал дисквалифицировать Иванова "до конца сезона, а лучше пожизненно".