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Футбол в России

"Спартак" оштрафован на 185 тыс. рублей по итогам матча РПЛ с "Сочи"

"Зенит" и "Локомотив" заплатят по 15 тыс. после игры за Суперкубок России

ТАСС, 13 августа. Контрольно-дисциплинарный комитет Российского футбольного союза (КДК РФС) оштрафовал столичный "Спартак" суммарно на 185 тыс. рублей по итогам игры первого тура Тинькофф - Российской премьер-лиги (РПЛ) против "Сочи". Об этом сообщает пресс-служба РФС.

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За необеспечение безопасности на стадионе и за появление на поле постороннего человека столичный клуб оштрафован на 120 тыс. рублей, за бросание зрителями предметов на трибуны и поле - на 50 тыс. Еще 10 тыс. рублей красно-белые заплатят за скандирование болельщиками оскорбительных выражений, а 5 тыс. - за массовые нарушения требований санитарного регламента чемпионата.

Петербургский "Зенит" по итогам победного матча за Суперкубок России против столичного "Локомотива" оштрафован на 10 тыс. рублей за скандирование болельщиками оскорбительных выражений и на 5 тыс. - за нарушение санитарного регламента, "Локомотив" получил соответствующие штрафы за те же проступки.

Главный тренер подмосковного "Сатурна" Сергей Жуков дисквалифицирован на десять матчей, а также оштрафован на 300 тыс. рублей за умышленный толчок официального лица матча и угрозу причинения ему вреда.

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