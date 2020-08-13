"Спартак" оштрафован на 185 тыс. рублей по итогам матча РПЛ с "Сочи"

ТАСС, 13 августа. Контрольно-дисциплинарный комитет Российского футбольного союза (КДК РФС) оштрафовал столичный "Спартак" суммарно на 185 тыс. рублей по итогам игры первого тура Тинькофф - Российской премьер-лиги (РПЛ) против "Сочи". Об этом сообщает пресс-служба РФС.

За необеспечение безопасности на стадионе и за появление на поле постороннего человека столичный клуб оштрафован на 120 тыс. рублей, за бросание зрителями предметов на трибуны и поле - на 50 тыс. Еще 10 тыс. рублей красно-белые заплатят за скандирование болельщиками оскорбительных выражений, а 5 тыс. - за массовые нарушения требований санитарного регламента чемпионата.

Петербургский "Зенит" по итогам победного матча за Суперкубок России против столичного "Локомотива" оштрафован на 10 тыс. рублей за скандирование болельщиками оскорбительных выражений и на 5 тыс. - за нарушение санитарного регламента, "Локомотив" получил соответствующие штрафы за те же проступки.

Главный тренер подмосковного "Сатурна" Сергей Жуков дисквалифицирован на десять матчей, а также оштрафован на 300 тыс. рублей за умышленный толчок официального лица матча и угрозу причинения ему вреда.