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Летние олимпийские виды спорта

Сидорова, Гатауллина и Горохов выступят 16 августа на турнире по прыжкам с шестом в Москве

В соревнованиях, которые откроют летний спортивный сезон, примут участие по шесть мужчин и женщин

МОСКВА, 13 августа. /ТАСС/. Чемпионка мира 2019 года Анжелика Сидорова, победительница последнего юниорского европейского первенства Аксана Гатауллина и участник зимнего чемпионата Европы - 2019 Георгий Горохов выступят на московском турнире по прыжкам с шестом, который пройдет 16 августа на стадионе имени братьев Знаменских. Об этом сообщили журналистам организаторы соревнований.

Планируется, что в турнире, который откроет летний спортивный сезон, примут участие по шесть мужчин и женщин. Кроме Сидоровой, Гатауллиной и Горохова зрители смогут увидеть в воскресенье Татьяну Калинину, Алсу Сагдееву, Александру Благодарову, Ольгу Малову, Дмитрия Качанова, Илью Долбина, Дмитрия Мицкого, Александра Соловьева и Ивана Кулинцева.

По словам организаторов, турнир начнется в 13:00 мск.

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Летние олимпийские виды спорта
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