Американец Гэтжи заявил, что "готов умереть" в бою с Нурмагомедовым

МОСКВА, 13 августа. /Корр. ТАСС Игорь Лазорин/. Американец Джастин Гэтжи готов умереть в октагоне во время боя с чемпионом Абсолютного бойцовского чемпионата (UFC) россиянином Хабибом Нурмагомедовым. Об этом он заявил ТАСС.

"Это самый большой бой в моей карьере. Он может полностью изменить мою жизнь, и я готов умереть в октагоне", - сказал Гэтжи.

Бой Нурмагомедов - Гэтжи состоится 24 октября на турнире UFC 254. Планируется, что мероприятие пройдет в Абу-Даби.

Последний бой Нурмагомедов провел 7 сентября 2019 года, защитив титул в поединке с американцем Дастином Порье. Всего в активе спортсмена 28 побед и ни одного поражения. Гэтжи провел 24 поединка, проиграв дважды.