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ММА

Американец Гэтжи заявил, что "готов умереть" в бою с Нурмагомедовым

Бой Нурмагомедов - Гэтжи состоится 24 октября на турнире UFC 254
Джастин Гэтжи AP Photo/Gregory Payan
Описание
Джастин Гэтжи
© AP Photo/Gregory Payan

МОСКВА, 13 августа. /Корр. ТАСС Игорь Лазорин/. Американец Джастин Гэтжи готов умереть в октагоне во время боя с чемпионом Абсолютного бойцовского чемпионата (UFC) россиянином Хабибом Нурмагомедовым. Об этом он заявил ТАСС.

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"Это самый большой бой в моей карьере. Он может полностью изменить мою жизнь, и я готов умереть в октагоне", - сказал Гэтжи.

Бой Нурмагомедов - Гэтжи состоится 24 октября на турнире UFC 254. Планируется, что мероприятие пройдет в Абу-Даби.

Последний бой Нурмагомедов провел 7 сентября 2019 года, защитив титул в поединке с американцем Дастином Порье. Всего в активе спортсмена 28 побед и ни одного поражения. Гэтжи провел 24 поединка, проиграв дважды.

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