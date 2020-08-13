Гэтжи считает, что трагедия с отцом только мотивирует Нурмагомедова

МОСКВА, 13 августа. /Корр. ТАСС Игорь Лазорин/. Смерть отца только мотивирует чемпиона Абсолютного бойцовского чемпионата (UFC) Хабиба Нурмагомедова перед боем с Джастином Гэтжи. Такое мнение ТАСС высказал американский боец.

"Хабиб - чемпион, он очень сильный боец. Все мы знаем, что в семье Нурмагомедовых произошла трагедия. Думаю, это только больше мотивирует Хабиба и он будет очень серьезно настроен", - сказал Гэтжи.

Бой Нурмагомедов - Гэтжи пройдет 24 октября на турнире UFC 254. Планируется, что мероприятие состоится в Абу-Даби.

Последний бой Нурмагомедов провел 7 сентября 2019 года, защитив титул в поединке с американцем Дастином Порье. Всего в активе спортсмена 28 побед и ни одного поражения. Гэтжи провел 24 поединка, проиграв дважды.