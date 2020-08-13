Действующая победительница US Open Андрееску не примет участие в турнире в 2020 году

ТАСС, 13 августа. Шестая ракетка мира теннисистка Бьянка Андрееску из Канады не примет участие в Открытом чемпионате США (US Open). Об этом спортсменка написала в Twitter.

СМИ: теннисисты из первой двадцатки рейтинга ATP могут не сыграть на US Open

Ранее от участия в турнире отказались более 10 спортсменов, включая вторую ракетку мира испанца Рафаэля Надаля, первую ракетку мира австралийку Эшли Барти, швейцарца Станисласа Вавринку и россиянку Анастасию Павлюченкову.

"После долгих обсуждений с моими близкими я приняла сложное решение не выступать в Нью-Йорке в этом году", - написала 20-летняя спортсменка.