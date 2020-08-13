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US Open

Действующая победительница US Open Андрееску не примет участие в турнире в 2020 году

Открытый чемпионат США по теннису начнется 31 августа
Бьянка Андрееску EPA-EFE/JASON SZENES
Описание
Бьянка Андрееску
© EPA-EFE/JASON SZENES

ТАСС, 13 августа. Шестая ракетка мира теннисистка Бьянка Андрееску из Канады не примет участие в Открытом чемпионате США (US Open). Об этом спортсменка написала в Twitter.

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Ранее от участия в турнире отказались более 10 спортсменов, включая вторую ракетку мира испанца Рафаэля Надаля, первую ракетку мира австралийку Эшли Барти, швейцарца Станисласа Вавринку и россиянку Анастасию Павлюченкову.

"После долгих обсуждений с моими близкими я приняла сложное решение не выступать в Нью-Йорке в этом году", - написала 20-летняя спортсменка.

Открытый чемпионат США пройдет с 31 августа по 13 сентября. Андрееску стала победительницей турнира в прошлом году.

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